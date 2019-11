Maltempo: le scuole chiuse lunedì 25 novembre sul territorio pinerolese

Domani, lunedì 25 novembre, a causa del maltempo che si è abbattutto in questi giorni sul Piemonte, le scuole di ogni grado rimarranno chiuse nei Comuni Moretta, Villafranca Piemonte, Vigone, Cavour, Garzigliana e Bagnolo Piemonte e Barge e San Secondo di Pinerolo. Ma la lista potrebbe allungarsi.

A Pinerolo saranno chiuse le scuole superiori. La decisione non riguarda altri ordini di scuole.

Situazione sotto controllo invece in Val Chisone, dove i danni sono più contenuti e si confida nel miglioramento delle condizioni meteo previsto per domani. Al momento non ci sono indicazioni di possibili chiusure per l'istituto Marro di Villar Perosa.

Ultimo aggiornamento: 16:57 del 24/09/2019