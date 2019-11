Cavour: anche il Governatore Cirio a Tuttomele

Tuttomele sta per accogliere il Governatore Alberto Cirio. Il Presidente della Regione Piemonte è atteso nel tardo pomeriggio di oggi a Cavour: dopo la visita agli stand incontrerà il sindaco Sergio Paschetta e i volontari della Pro Cavour per i saluti, nel 40º anniversario della Rassegna.

Intanto, questa mattina si è aperta la settima giornata di Tuttomele con il convegno della Coldiretti: "Settore frutticolo - Quale futuro?" nel Teatro Tenda, Area fieristica Nanni Vignolo al completo.

Fino alle 23 di questa sera e poi ancora domani sabato 16 e domenica 17, a Cavour si potranno visitare:

- Mostra della produzione frutticola locale in piazza Sforzini;

- Stand dei Comuni del CIFOP: Cavour, Campiglione F., Bibiana, Luserna S. Giovanni, Lusernetta, Bricherasio, S. Secondo, Pinerolo, Osasco, Garzigliana.

- Mostra dei 40 anni di Tuttomele con la presenza di Caterina Bruno e i suoi acquerelli dedicati alla Rassegna (Salone comunale).

- I paesi ospiti dal Piemonte: Pragelato (TO), dalla Lombardia Cunardo (VA), dalla Liguria Isolabona e Dolceacqua (IM), dalla Sardegna Uta (CA).

- Area spettacoli a cura dei Danzatori di Bram, intrattenimenti serali.

- Expo Agri in piazza Solferino: bio-diversità, scienza e tecnica della frutticoltura.

- Expo Outdoor: Fiera della meccanizzazione agricola.

- Area Fieristica Nanni Vignolo (via Goito/via Goitre): stand vendita mele direttamente dai produttori Pinfruit. Tuttomele Expo: stand commerciali.

Il programma collaterale alla fiera propone per questa sera alle ore 20: Stage di ballo sardo con il gruppo folk di Uta (CA) e a seguire, dalle 21, serata di balli occitani con i "Sensa Nom" aperta a tutti. Ingresso libero (Area Spettacoli, piazza IV Novembre).

Sempre alle ore 21: Concerto Blascomania, cover band Vasco Rossi. Ingresso libero (Teatro Tenda).

E domani si prosegue con l’ultimo week end di eventi.

SABATO 16

• Ore 9: Mercato agricolo con i produttori di "Campagna Amica" (piazza Sforzini).

• Dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 19: La Sezione Piemonte dell’Ass. Biodinamica organizza la prima lezione del corso base di Agricoltura Biodinamica (Salone comunale, piazza Sforzini). Info e costi: Cristina Marello (333 406.0153).

• Ore 10: Apertura Rassegna e Tuttomele Expo fino alle 23.

• Ore 11,30: Tuttomele Self al Teatro Tenda.

• Ore 13: le tradizionali frittelle di mele (Area fieristica Nanni Vignolo).

• Ore 14: apertura giochi al Melapark dei Danzatori di Bram (via Borgi).

• Ore 14: Paese in festa, kermesse per le vie cittadine con il gruppo musicale "Gli Allegri Sognatori".

• Ore 15: "Percorso di potatura" a cura di tecnici frutticoli (Expo-Agri, piazza Solferino).

• Ore 21: Serata a ritmo di rock&roll acrobatico e boogie woogie con il gruppo "Rock Stars" di Marcello Borlizzi (Area Spettacoli, piazza IV Novembre).

• Ore 21,30: Apple Sound Serata discoteca con Jack Mazzoni e Paolo Noise direttamente dallo ZOO di RADIO 105. Ingresso 10 euro (Teatro Tenda). Info 345 118.9816.



DOMENICA 17

• Ore 9: Mercato agricolo (piazza Sforzini)

• Ore 9,30: "Innesto: impariamo ad innestare le piante da frutto" a cura dei tecnici frutticoli e Vivai Buffa (Expo-Agri, piazza Solferino).

• Ore 10: Apertura Rassegna e Tuttomele Expo fino alle 23.

• Ore 10,30 e 14: visite guidate sui sentieri della Rocca a cura dell'associazione "Vivi la Rocca" (Info: ProCavour).

• Ore 11: Concerti brevi all'Abbazia.

• Ore 11,30: "Tuttomele Self" (Teatro Tenda).

• Ore 13: le tradizionali frittelle di mele (piazza IV Novembre e Area fieristica Nanni Vignolo).

• Ore 14: Apertura giochi al Melapark dei Danzatori di Bram (via Borgi).

• Ore 14,30: Paese in festa, kermesse per le vie cittadine con la Filarmonica Vinovese con le sue majorettes e il Complesso Bandistico Bagnolese.

• Ore 15: "Percorso di potatura" a cura dei tecnici frutticoli (Expo-Agri, piazza Solferino).

• Ore 15 e 16: Concerti brevi all'Abbazia.

• Ore 16,30: "Storie di Vita Granata" presentazione di due libri sulla storia e sull’identità del Torino: "Mio Papà Ezio Loik" di Mirella Loik e "I Granata" di Giorgio Merlo e Marco Margrita con la partecipazione di Claudio Sala (Salone comunale).

• Ore 20: chiusura padiglioni mostre e stand commerciali.

• Ore 21: serata finale di ballo liscio con l'Orchestra "Giuliano e i Baroni" (Teatro Tenda, Area Fieristica Nanni Vignolo). Ingresso 7 euro.