Hockey ghiaccio Ihl, in Trentino non riesce la rimonta della Valpeagle

Valpeagle incappa nella sconfitta, 4 a 3, a Pergine, gara che ha visto due volte i torresi raggiungere la parità. Dopo il vantaggio locale in superiorità numerica, a segno Penna per l'1-1 e Sapiens ancora avanti al 16'20". Secondo drittel aperto dalla realizzazione di Pozzi, mentre con lo slovacco Foltin il Pergine tornava a condurre al 34'03". In avvio di ultimo periodo Andrea Meneghini siglava la doppietta ed ampliava il divario, anche se ancora Pozzi, questa volta in powerplay, teneva deste fino all'ultimo le speranze della Valpe, frustrate da una battuta d'arresto che andrà analizzata. Serata che vede volare la compagine della Valsugana, ora terza, Valpeagle - sei punti all'attivo- costretta a leccarsi le ferite e bisognosa di metter fieno in cascina, a partire dal prossimo turno di venerdì 1° novembreche vede arrivare il Valdifiemme (a quota 8 in graduatoria) Da segnalare anche un rigore neutralizzato da Armand Pilon.°