Mondiali di ciclismo su pista in Germania, a tutto podio: argento della Gasparrini nell'Omnium

Eleonora Camilla Gasparrini si conferma nel Gotha del ciclismo femminile mondiale. Alla rassegna iridata di Francoforte sull’Oder, in Germania, per la nonese arriva una medaglia d'argento nell'Omnium, 24 ore dopo la vittoria azzurra nel quartetto dell'inseguimento donne juniores. Vinto lo scratch, prima prova dell’Omnium, la Gasparrini ha colto il sesto posto nella tempo race(palese lo svantaggio patito per il contatto con una rivale neozelandese) giungendo quindi terza nell’eliminazione. E risalendo di un posto la graduatoria, da quarta a terza.

Al termine della terza prova, ecco il bronzo per la ragazza nonese alle spalle della britannica Ella Barnwell, seconda, e della leader parziale Megan Jastrab, statunitense. Si arrivava così alla corsa a punti, ultimo appello per definire le posizioni sul podio. Omnium in cui Gasparrini si è laureata campionessa europea, motivo in più per dare tutto nella vorticosa serie di sprint tra le migliori al mondo. Gioia allo stato puro per un secondo posto che non solo premia la validità della scuola italiana su pista, riconoscimento ad una ciclista capace di inanellare uno dopo l'altro successi e maglie di campionessa, Italia, Europa, Mondo. Non è finita qui, Gasparrini appare sempre più matura atleticamente e mentalmente, proiettata verso nuovi traguardi.