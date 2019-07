Sestriere: conferita la cittadinanza onoraria a Tiziana Nasi

Ieri, lunedì 29 luglio, il Consiglio Comunale di Sestriere si è riunito a fine pomeriggio per la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria a Tiziana Nasi.

Una decisione, votata all'unanimità dei presenti lo scorso 24 giugno, come riconoscimento a Tiziana Nazi per la sua frequentazione a Sestriere e per l'impegno profuso in passato in qualità di Presidente della Società Sestrieres S.p.a., del Circolo Golf Sestriere nonché del successo al ponte di comando delle Paralimpiadi Invernali di Torino 2006. «Inoltre - spiegano i consiglieri del colle - la Famiglia Nasi ha contribuito in modo rilevante e significativo a qualificare la località sia in termini di offerta turistica, di ambiente, di clientela e di visibilità, con un indiscutibile riflesso di positiva immagine per il paese, facendolo conoscere a livello nazionale ed internazionale».

Il sindaco Valter Marin ha consegnato a Tiziana Nasi la pergamena riportante il conferimento della cittadinanza onoraria di Sestriere alla presenza del vice sindaco Gianni Poncet, dell’Assessore Francesco Rustichelli e dei consiglieri di maggioranza Emanulela Tedeschi Ruspa, Giulia Clemente e Francesco Detta. Presenti anche i consiglieri di minoranza con Andrea Maria Colarelli, Massimo Bonetti ed Alberto Paleardi che hanno fin da subito condiviso l’iniziativa della Giunta.

«Sono molto felice e onorata – racconta Tiziana Nasi – e non nascondo che ci tenevo assolutamente in quanto mi sento cittadina onoraria di Sestriere da quando sono nata. Lo ero durante i 34 anni in Sestrieres Spa ed adesso ancor di più. Quando sono in giro con gli atleti FISIP impegnati in gare in montagna automaticamente penso sempre a Sestriere in ogni parte del mondo in cui ci troviamo».

«Dalla nostra proposta all’approvazione all'unanimità in Consiglio Comunale è stato veramente un attimo – spiega Marin – questo sottolinea come la cittadinanza onoraria a Tiziana Nasi sia stata davvero sentita da parte di tutti. Le spettava, rappresenta una famiglia che ha dato molto a Sestriere, in particolare lei ha dato molto a Sestriere. È veramente appassionata a questo luogo, nel profondo dell’animo, quindi è stato davvero un piacere conferirle una cittadinanza onoraria che sono certo essere condivisa da tutta la cittadinanza».

Attualmente Tiziana Nasi prosegue costantemente nel suo impegno verso gli atleti paralimpici anche attraverso la Presidenza della Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici. La sua vicinanza a Sestriere in ogni iniziativa che li coinvolga ha contribuito alla nascita e allo sviluppo di numerose attività sportive dedicate a questa categoria di atleti.