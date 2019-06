Orbassano: un weekend ricco di eventi con "Gustò", majorettes e auto d'epoca

Sarà un weekend ricco di eventi, quello che si è appena aperto a Orbassano. Gran folla ieri sera in piazza della Pace per “Gustò ‘19”, maxi rassegna organizzata da "Puro Stile Italiano" in collaborazione con l'associazione Kalabria Mia, che ha portato in città lo show dell’attore e cantante Jerry Calà. La rassegna, con un’ottantina di stand commerciali, street food e animazione proseguirà fino a domenica sera. Tra i tanti appuntamenti, oltre al mercatino dell’usato di piazza Peano, oggi c’è la gran festa delle Gruppo majorettes che compie 45 anni: si parte alle 15 con la sfilata nel centro cittadino e si prosegue in serata sul palco di piazza Umberto I. Domani tocca invece alle auto e moto d’epoca della “Coppa delle sei ore”, evento organizzato dalla Pro Loco: in piazza sarà un raduno di pezzi storici nel ricordo di una storica gara che portò sul territorio nomi illustri del mondo motoristico nazionale.