MineraLuserna, il fine settimana dedicato ai minerali

Sabato 25 alle 20,45 all’osservatorio astronomico Urania, in località Bric del Colletto, è in programma la conferenza in francese “Cristalliers dans les Alpes Valaisannes au fil des saison”, tenuta dagli svizzeri Claude e Samuel Filliez, padre e figlio cercatori di cristalli per passione nelle Alpi del Canton Vallese. La serata è ad ingresso libero. Domenica 26 giornata conclusiva di MineraLuserna: nel parco della Casa dell’Immacolata (già Palazzo dei Conti di Luserna) in piazza Parrocchiale 19 a Luserna Alta, la rassegna mineralogica internazionale propone dalle 9 alle 19 i minerali dei collezionisti locali e di espositori e ricercatori provenienti dalla Lombardia, dalla Liguria, dal Friuli Venezia Giulia e dalla Svizzera. Silvio Bianco dell’associazione “Oro in Natura”, uno dei maggiori cercatori d’oro italiani, è stato chiamato dagli organizzatori per insegnare ai bambini a cercare le pagliuzze del mitico metallo nelle vasche predisposte dall’organizzazione. L’Associazione Micromineralogica Italiana è presente con una collezione di microminerali della Pietra di Luserna curata da Bruno Marello, ma molti altri musei proporranno le loro ricche collezioni.