Giro d'Italia: Benedetti primo al traguardo di Pinerolo. Polanc maglia rosa

Azione incredibile del trentino Cesare Benedetti della squadra Bora-Hansgrohe che taglia per primo il traguardo di Pinerolo davanti a Damiano Caruso della Bahrein Merida. Terzo Eddie Dunbar del Team Ineos. La nuova maglia rosa è lo sloveno Polanc, Gruppo Nibali a otto minuti. Benedetti ha colto l’attimo vincente dopo un forcing spettacolare di Brambilla. Frazione emotivamente intensa, Montoso ha appagato la voglia di salita di tanti, la rampa in pave’ di via Principi non ha tradito le attese.