Verso il Giro d'Italia serata con acconciature e storia del ciclismo all'Engim di Pinerolo

Sabato 18, alle 21, al Salone dell'Engim Murialdo di via Regis 34, nell'ambito degli eventi collaterali all'arrivo del Giro in città, ecco una serata all'insegna di un binomio fantasioso che riflette la partecipazione attiva del mondo scolastico alla grande manifestazione che interessa nuovamente Pinerolo. "Il Giro di ciocche in volata permanente" propone così capelli a onde, chignon a banana, cotonature, frisè e pettinature artistiche accompagnate dalla lettura di racconti e articoli sportivi, ripercorrndo, attraverso la storia delle acconciature, i momenti salienti e le emozioni del Giro d’Italia all'ombra di San Maurizio.



Gli allievi del settore Acconciatura dell’Engim Piemonte “Murialdo” di Pinerolo, in collaborazione con i lettori della “LaAV” e dei corridori de “La Classica”, presenteranno una sfilata di acconciatura, Sponsor Fratelli Giordano.