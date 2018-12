Capodanno in piazza a Pinerolo: fuochi artificiali senza i botti ma con la musica

Il Capodanno a Pinerol torna in piazza come ogni anno. La sera del 31 dicembre, dalle 22,30, piazza Vittorio Veneto si scalderà sulla playlist selezionata da dj Luke, con uno spettacolo di magia comica e sculture di palloncini per i bimbi realizzate da Mago Pongo. Dalle 23 all'1, panettoni, spumante e bibite per tutti, proprio di fronte al Teatro Sociale. A mezzanotte, spettacolo piromusicale a basso impatto acustico, con Setti Fireworks: giochi coordinati di fuoco, musica, luci e proiezioni. Ingresso gratuito, grazie al sostegno del centro commerciale Le Due Valli e di Ipercoop.

(Nella foto, un'edizione precedente con spettacolo pirotecnico)