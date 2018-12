Pinerolo: 19enne investita nella notte in piazza Fontana

Incidente intorno alle 1.30 di questa notte in piazza Fontana a Pinerolo: è qui che una ragazza di 19 anni è stata investita da un'auto. Un volo di alcuni metri con trauma cranico commotivo che inizialmente sembrava molto grave. La donna è stata ricoverata in Pronto soccorso all'ospedale di Pinerolo, portata dall'ambulanza medicalizzata del 118 in codice giallo. Non sarebbe in pericolo di vita. L'incidente è avvenuto davanti alla sede della Pro Loco di piazza Vittorio Veneto. Sul posto, oltrei ai soccorritori, sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia locale.