Calcio: Villafranca vince il derby con Moretta, bene Vigone

A causa dell’allerta arancione in Liguria, il match di serie D tra Sestri Levante e Chisola non si è disputato ed è stato rinviato a martedì. Saluzzo prosegue il momento positivo e supera Biellese con la rete di Allassina.

In Eccellenza, ancora una sconfitta per Pinerolo: Di Gregorio segna l’unica rete nel 3-1 subito a Dronero.

In promozione, Villafranca conquista il derby contro Moretta vincendo 2-1 grazie alle reti di Salvatierra e Morero. Partita molto vivace e ricca di occasioni da gol quella tra Infernotto e Narzole, con i padroni di casa che nel finale sprecano due contropiedi per vincere la partita, e gli ospiti che c’entrano la traversa a tempo scaduto. Finisce 1-1.

In Prima Categoria, Vigone espugna Moncalieri passando 3-1 con due gioielli su calcio di punizione di capitan Caramucci. Prima sconfitta in campionato per Valle Po contro la Piossaschese, che miete un’ altra vittima importante (dopo il Moncalieri). Sotto di due reti a fine primo tempo, i valligiani accorciano a metà secondo tempo, creano occasioni ma il risultato non cambia.

Finisce 2-2 il big match tra Airasca e Bricherasio Bibiana: rigore sbagliato dall’airaschese Calafiore. Bene Cavour che passa sul campo della Piossaschese e resta attaccata alla vetta. Luserna sconfitta in casa da Cenisia, Cumiana passa di misura (3-2) sul campo del San Giorgio Torino con la doppietta di Mauro.

In Seconda Categoria, Castagnole autorevole sul Roletto Val Noce, ok anche la Piscinese Riva e Tetti Francesi Rivalta.