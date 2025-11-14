Pinerolo: domenica c'è il mercatino dell'usato sotto i viali
Venerdì 14 Novembre 2025 - 15:21
Viale Cavalieri di Vittorio Veneto torna a ospitare, il mattino e pomeriggio di domenica 16, il mercato delle cose vecchie che propone oggetti utili di vario genere. Organizzato da “Far rivivere l’usato” è aperto a espositori in possesso del tesserino rilasciato dal Comune di residenza. Per informazioni e prenotazione spazi: 338 313.5365 (Vittorio Lauritano).
Informazione al servizio della comunità e per essere comunità, da sempre questo è lo stile inconfondibile de L'Eco del Chisone.
Vogliamo offrire un giornalismo che sia presidio di cittadinanza e di democrazia, forza trainante per il territorio, strumento per comprendere cosa succede nella nostra società e nel mondo.
Paola Molino
Vogliamo offrire un giornalismo che sia presidio di cittadinanza e di democrazia, forza trainante per il territorio, strumento per comprendere cosa succede nella nostra società e nel mondo.
Paola Molino