A Chambons, Campo scuola degli Alpini per i più giovani

Parte tra pochi giorni, per l'esattezza domenica 17, il Campo scuola organizzato dalla Sezione Ana di Pinerolo (presieduta da Mauro Buttigliero) per ragazzi e ragazze dai 17 a 24 anni (classe 2001-2008). Una bella esperienza di vita per i giovani partecipanti e nel contempo un'altrettanto bella vetrina per tutto il territorio pinerolese. Diretto da Antonio Maranca, il campo avrà come base Chambons, nel Comune di Fenestrelle.

I campi scuola Ana quest'anno si tengono in 13 località italiane, di cui due in Piemonte (Fenestrelle e Vinadio) e ognuno avrà durata di 15 giorni. Un modo per conoscere le varie attività della Protezione civile e di primo soccorso, incontrare le Truppe alpine e conoscere come operano quotidianamente, visitare alcune caserme operative e confrontarsi più in generale con le discipline di montagna.

"La parola d'ordine del campo sarà condivisione", si legge nel dépliant informativo. "È un'opportunità formativa e aggregativa", che per qualcuno potrebbe anche tradursi in una scelta di vita. Nel periodo di permanenza ci sarà modo per toccare con mano come lavorano soccorritori, cinofili, logisti addetti antincendio, i nuclei idro-geologici degli Aib o sanitari negli ospedali da campo. E ancora, si capirà come avviene la ricerca persone anche con i droni, come si monta una tenda o come si usa un defibrillatore.

Il campo di Chambon è articolato in due settimane, da domenica 17 agosto a domenica 31. Previste pure varie escursioni e un incontro col Vescovo di Pinerolo, Mons. derio Olivero.

Per info, www.ana.it/campi-scuola/(mail a campi scuola@ana.it).