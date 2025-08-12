I sommelier pinerolesi crescono, corsi anche in Val Susa nel 60º anniversario Ais

Si sono diplomati i 24 sommelier professionali (nella foto in alto) che hanno superato la dura selezione dei tre livelli di corsi AIS a Pinerolo. Al primo livello nel 2024 si erano iscritti in 72, un numero record da tutto esaurito, tanto che molti altri erano rimasti in attesa di un successivo corso. Al secondo livello si sono iscritti in 36, al terzo in 28, con 27 candidati alla prova scritta, 26 ammessi all'orale.

Una storia inedita riguarda uno dei diplomati sommelier. La racconta Roberto Nicorelli, referente Ais Pinerolo: «Alex Dellerba, giovane produttore pinerolese, il giorno dell'orale non poteva venire. Una grandinata aveva distrutto le sue vigne. Ha detto che non poteva proprio abbandonare il lavoro ed è comprensibile. Infatti il presidente Ais Liguria, Marco Rezzano, commissario d'esame insieme al presidente piemontese Mauro Carosso, ha detto per primo che non potevamo non tenere conto di una situazione del genere. Abbiamo accolto il candidato in un momento successivo in occasione degli esami di Torino».

Parte della Brigata Servizi AIS Pinerolo

Il corso di primo livello in Val di Susa

La voglia di conoscere meglio il mondo del vino sta coinvolgendo sempre più persone. Un altro primo livello, sempre ospitato nella sede di Eataly Pinerolo, è cominciato a gennaio 2025, nuovamente con 72 iscritti e una lista d'attesa e a settembre partirà anche il relativo secondo livello.

Oggi l'AIS (Associazione Italiana Sommelier) Pinerolese, sottozona della delegazione di Torino, sta vivendo un momento di grande impulso. Ha raggiunto gli 810 iscritti, aumentati in un anno di 150: « In 20 anni che frequento l'associazione a Pinerolo numeri così non ne ho mai visti » commenta Nicorelli. Il suo entusiasmo ha portato l'AIS pinerolese a organizzare un nuovo corso di primo livello a Susa: « Erano anni che non aveva corsi in programma. Abbiamo aperto le iscrizioni la settimana scorsa e partiremo con le lezioni a settembre » annuncia.

Una lezione a Etataly Pinerolo con il Delegato Ais Torino Fabio Gallo

Una formazione davvero professionale

Numeri importanti, nell'anno in corso l'AIS nazionale celebra il 60º anniversario con i suoi 45mila iscritti. « Insegnare a bere bene e in modo consapevole è meraviglioso. Dopo il corso non guarderai più un calice nello stesso modo », commenta il referente. I migliori diplomati hanno già avuto occasioni lavorative prestigiose, a livelli di ristorazione stellata, anche se non tutti si iscrivono con obiettivi professionali. Ci sono appassionati, produttori, titolari di attività. MaNicorelli non si riferisce solo ai corsi. Danno soddisfazione anche gli eventi organizzati a Pinerolo: « Sempre da Eataly abbiamo fatto una serata extra corso per tutti gli appassionati, dedicata alla maison di champagne Encry condotta da due italiani, Enrico e Nadia. Avevamo 100 posti a 120 euro. Sono andati esauriti in 22 ore. Abbiamo fatto una masterclass merav igliosa ». Tutte queste attività comportano molto lavoro: «

Senza la brigata servizi AIS Pinerolo non faremmo nulla aggiunge il referente - il vero cuore pulsante sono loro che lavorano a titolo gratuito ».

I 60 anni dell'AIS

L'AIS Piemonte guidata dal presidente regionale Mauro Carosso, che a Pinerolo ha vissuto, organizza le celebrazioni del 60º a Torino dal 28 novembre al 1º dicembre. « Uno dei relatori del convegno sarà il vescovo di Pinerolo Derio Olivero, e sarà lui anche a celebrare la messa » annuncia Carosso, che traccia il percorso dell'associazione: « Oltre ad avere come obiettivo principale quello di formare professionisti che si occupano di vino - da sommelier, nella ristorazione o nella vendita - l'AIS si è aperta negli anni ad un pubblico diverso, quello degli appassionati e alle figure presenti nelle istituzioni, nelle aziende, nel mondo delle visite in cantina che 20 o 30 anni fa non esistevano ma sono un aspetto sempre più import ante ».

L'associazione è sempre più aperta a nuove prospettive come, appunto, la valorizzazione del territorio attraverso tutto ciò che ruota attorno al vino: « Adesso il sommelier non deve solo fare l'analisi tecnica di un vino, ma deve anche legarlo al territorio e alla sua storia ». Vale anche per i territori come il Pinerolese e la Val di Susa: « Con il consorzio Pinerolese uno dei nostri obiettivi è di stare al fianco dei produttori e aumentare l'attenzione al territorio nelle nostre degustazioni, anche per far crescere questi giovani produttori come i due di Pinerolo che si stanno molto impegnando ».