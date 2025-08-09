Rischi in montagna, i consigli del Soccorso Alpino

Troppi morti in montagna. La stagione estiva 2025 probabilmente verrà ricordata per il record di incidenti che nel solo mese di luglio in Italia hanno provocato 83 decessi di cui 13 in Piemonte.

Una cifra che fa impressione tanto da spingere il presidente dell'Uncem, l'associazione dei Comuni montani, Marco Bussone, a denunciare l'impreparazione di tanti che si approcciano alla montagna con superficialità, ignorando che anche un semplice sentiero può nascondere delle insidie. L'ultimo caso avvenuto in Val Pellice, dove un escursionista francese è morto su un percorso apparentemente semplice, ne è un esempio.

Afferma Bussone: «Una cosa la diciamo con fermezza: non ci si avventuri senza preparazione e strumentazione adeguata in montagna e si scelgano le guide per assistenza e supporto. Altrimenti si eviti di salire».

L'incidente, come in altre attività, è comunque sempre possibile, a volte si tratta di situazioni che possono essere risolte con pochi danni se, anche in questo caso, si sa cosa fare per agevolare i soccorsi.

Di tutto questo abbiamo parlato che il capo del Soccorso alpino e speleologico del Piemonte, Luca Giaj Arcota, residente a Coazze.

Bel tempo,

più escursionisti,

più incidenti

Cominciamo con il record di morti di cui ha parlato anche il presidente nazionale del Soccorso Alpino Maurizio Dellantonio, come se lo spiega? «L'aumento degli incidenti purtroppo c'è stato anche in Piemonte, ce lo dicono i numeri. I motivi possono essere diversi, una prima spiegazione è molto banale: questa è un'estate contraddistinta dal bel tempo, molto più degli scorsi anni: cieli tersi e sole che hanno portato un alto numero di escursioni in montagna rispetto al passato e di conseguenza è aumentata la probabilità di incidenti».

Aggiunge Giaj Arcota: «A questo, ma non solo da oggi, si aggiungano i maggiori pericoli innescati dal cambiamento climatico, soprattutto relativamente all'aumento delle temperature e degli eventi temporaleschi, sia come numero, sia come intensità».

A titolo esemplificativo, un recente episodio: «La coppia di alpinisti precipitata sulla nord del Viso è stata vittima proprio di questi cambiamenti bruschi delle condizioni meteo: nel giro di 24 ore la situazione è cambiata totalmente, si è passati dalla normalità allo zero termico posizionato a 5.000 metri, fattore che ha reso instabile il canale da cui si è staccata una frana».

Le previsioni possono davvero aiutarci? «Prima di partire anche su un percorso semplice bisogna averle consultate: se vengono annunciati temporali, occorre tenerne conto e programmare l'escursione in orari adeguati e se l'allarme è grave rinunciare; importantissimo è avere una mantellina nello zaino per ripararsi non solo dalla pioggia ma anche dal repentino abbassamento delle temperature che accompagnano questi eventi».

Parliamo di preparazione, cosa possiamo fare per affrontare al meglio la montagna? «Dobbiamo prima di tutto conoscerci ed essere consapevoli della nostra condizione fisica; porto un altro esempio: gli alpinisti recuperati sul Monte Rosa erano sicuramente preparati dal punto di vista tecnico, ma hanno sottovalutato la difficoltà fisica di un 4.000 e a un certo punto non sono più riusciti a proseguire per semplice sfinimento».

Come possiamo capire cosa andiamo ad affrontare? «La diffusione di app specializzate su cui appaiono relazioni su percorsi e vie può esserci di aiuto, ma attenzione: spesso gli autori danno un giudizio personale sul percorso, ma un passaggio esposto su una via per alcuni può essere nulla e per altri può rappresentare una grossa difficoltà».

Di chi possiamo fidarci? «I gestori dei rifugi e le guide alpine possono esserci di grande aiuto, quando siamo sul posto se è possibile è importante chiedere informazioni di prima mano».

C'è un altro capitolo da affrontare: cosa fare se si è in difficoltà o si è in presenza di un infortunato? Ha colpito molto il caso del ragazzino francese che dopo aver lanciato l'allarme ha continuato a muoversi ed è morto per una caduta.

«Il telefono è ormai divenuto uno strumento fondamentale per i soccorsi e per essere localizzati in breve tempo, quindi se c'è campo occorre chiamare il numero unico 112 in funzione 24 ore su 24, a questo punto bisogna mantenere la calma e fornire le maggiori informazioni possibili e dettagliate della posizione in cui ci si trova e nel caso di infortunio delle condizioni di salute proprie o di un eventuale persona terza, anche informazioni del meteo in quel momento, presenza di nebbia, temporali o altro».

Dopo di che? «La cosa migliore è restare fermi e con il telefono acceso in modo da poter essere rintracciati attraverso le cellule telefoniche, meglio ancora inviare la posizione attraverso WhatsApp, o altri strumenti come Mountain Rescue. Recentemente una ragazzina ha salvato il genitore grazie alla sua prontezza nel farsi geolocalizzare dai soccorritori».

E se non abbiamo strumenti elettronici o non c'è campo?

«Ormai è indispensabile essere dotati di device adeguati, ma non possiamo affidarci completamente a loro, nemmeno ai satellitari; un consiglio è informare sempre la famiglia su dove siamo diretti o in alternativa lasciare un biglietto sul tergicristallo dell'auto e poi naturalmente sempre massima prudenza e attenzione».

Alberto Maranetto