Castagnole: scuola, confermato il tempo pieno
Importante conferma arriva dall’Ufficio Regionale Scolastico: anche gli alunni di Castagnole che inizieranno la classe prima il prossimo settembre usufruiranno del tempo pieno. Di conseguenza l'orario si svilupperà dal lunedì al venerdì mattina e pomeriggio, con la completa copertura del servizio mensa da parte del personale docente.
Soddisfazione per l’amministrazione, che in questi anni ha lavorato molto per il settore scolastico con il rifacimento dell’intero plesso: “Un obiettivo raggiunto grazie alla collaborazione con il Dirigente Scolastico dell'IC Candiolo, le insegnanti, le famiglie e la Regione Piemonte per il supporto ed il lavoro svolto sul comparto scuola nei nostri territori" le parole del Sindaco Mattia Sandrone.
Sull’intero Istituto Comprensivo di Candiolo, di cui Castagnole fa parte, sono solo due le classi a tempo pieno autorizzate, ed una è a Castagnole dove sono 17 i piccoli scolari che varcheranno per la prima volta la Giovanni XXIII: “da tempo lavoriamo nell'ottica di una continuità oraria. Nelle piccole realtà come la nostra, una scuola strutturata con un orario a tempo pieno (40 ore) assume un'importanza significativa, offrendo benefici sia agli studenti che alle famiglie, contribuendo alla vitalità della comunità, favorendo la socializzazione ed alleggerendo il carico familiare, ancor più se un nucleo lavorativo" spiega il vicesindaco con delega all'Istruzione Angela Paolantonio, sottolineando come un'offerta educativa di qualità ed a tempo pieno possa rendere il paese più attrattivo ed accogliente agli occhi delle famiglie.
A beneficiare della nuova organizzazione oraria saranno anche le classi, terza, quarta e quinta che continueranno a funzionare con quattro rientri pomeridiani con copertura della mensa non più a carico delle famiglie.
Vogliamo offrire un giornalismo che sia presidio di cittadinanza e di democrazia, forza trainante per il territorio, strumento per comprendere cosa succede nella nostra società e nel mondo.
Paola Molino