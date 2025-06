None: "Piazza Ragazzabile", domani sera il primo incontro al Centro giovani

Domani, martedì 1 luglio alle 18.30, tra gli spazi del Centro Giovani di via Molino 7 a None, è in programma la riunione informativa e di presentazione della nuova edizione di "Piazza Ragazzabile 2025": un'occasione di aggregazione tra coetanei nel periodo estivo, dove i cittadini più giovani tra gli 11 ed i 16 anni potranno mettersi in gioco, imparare e contribuire alla vita della nostra comunità.

Dal 7 al 25 luglio ragazzi e ragazze potranno prendersi cura del territorio in sella alla propria bicicletta a caccia di luoghi da abbellire e colorare muniti di pennelli e carta vetrata.

Grazie alla collaborazione tra Comuni, anche i giovani di Castagnole Piemonte potranno aderire all'iniziativa, con la graduatoria che in caso di superamento dei limiti numerici darà priorità ai nonesi.

Iscrizioni entro il 2 luglio, per maggiori informazioni 380.1574059.