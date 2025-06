Rorà: escursione tra le borgate con "Sentiero Verde"

Il primo appuntamento in montagna dell’edizione 2025 di “Sentiero Verde”, il calendario annuale delle iniziative dell’associazione “Camminare lentamente” patrocinato dalla Città metropolitana di Torino, è fissato domani, domenica 15 giugno a Rorà. Dopo il ritrovo alle 10 al BaRorà in piazza Fontana e dopo aver compattato gli equipaggi per utilizzare meno auto possibile, si raggiungerà il Parco Montano, luogo di inizio della camminata, per lasciare le auto e raggiungere a piedi la Fornace del Brusapère, dove è in programma una breve visita all’Ecomuseo della pietra alla Cava del Tupinet, famosa per l’estrazione della pietra di Luserna. Poi la borgata Uvert, a quota 1550 metri, luogo di sosta per il pranzo al sacco. Durante la salita si incontrerà un frassino classificato come albero di interesse monumentale dalla Regione Piemonte, noto come “Lou Fraisi di Rouzéi”. Nella seconda parte si passerà su agevoli sentieri in mezzo a colonie di felci e rododendri e all’interno di una estesa faggeta, fino ad arrivare al Parco Montano Info: 349-7210715 (Angelo) o 380-6835571 (Paolo), www.camminarelentamente.it