Al Grattacielo della Regione, firmato l'accordo di programma per il nuovo salone polivalente di Osasco

Questa mattina al Grattacielo Piemonte l'assessore Gian Luca Vignale, delegato al Patrimonio, ha incontrato il Sindaco di Osasco, Adriano Miglio, per la firma dell’accordo di programma per la realizzazione di un nuovo fabbricato polifunzionale in via Mons. De Marchi. Si tratta di un secondo finanziamento regionale, in questo caso di 600mila euro assegnato nell'ambito dei fondi di sviluppo e coesione, che va ad aggiungersi ai precedenti 762mila già stanziati. L’opera, attesa da anni, costerà complessivamente 1.700.000 euro, compresi gli arredi interni. Per coprire l'intera spesa, occorreranno altri 338mila euro, provenienti da un nuovo mutuo che l'Amministrazione comunale si appresta a stipulare.

«Valuteremo se estinguerlo in 15 o 20 anni – spiega il sindaco Adriano Miglio –. Siamo molto orgogliosi dei risultati raggiunti: è un’opera che sosteniamo da otto anni e che abbiamo fortemente voluto. Oggi la collaborazione con gli enti preposti è diventata più semplice, grazie a interlocutori capaci di creare canali di dialogo efficaci, in grado di rispondere alle reali esigenze del territorio».

In foto, da sin. Vignale e Miglio.