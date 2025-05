Piossasco: la rsa san Giacomo festeggia i suoi primi dieci anni

A Piossasco entrano nel vivo i festeggiamenti per i dieci anni della Rsa San Giacomo e per i 110 anni dell'Ospedale casa San Giacomo.

La festa è iniziata lo scorso lunedì con gli studenti dell’Istituto comprensivo 1 che si sono recati nella struttura per trascorrere alcune ore insieme ai “nonni”.

Domani, venerdì 30 maggio dalle 9,30 (in via Marco Polo, 26) si prosegue con la presentazione del libro “Piossasco: una città che si prende cura. Dieci anni di innovazioni e partecipazione”, a cura di La Bottega del Possibile e casa San Giacomo seguita dalla conferenza “Riesaminare un’esperienza per consolidare un progetto di salute comunitaria in un nuovo sistema di welfare di iniziativa" e dalla tavola rotonda “Piano della non autosufficienza in Piemonte: le prossime sfide a tutela della popolazione anziana”.

Venerdì alle 15,30 alla sala onda del Mulino (via Riva Po, 9) ci saranno le premiazioni delle attività dei laboratori e dei Gruppi di cammino del progetto “Piossasco, una Comunità che si prende cura”.

I festeggiamenti ripartono sabato 31 al San Giacomo (via Trento 1) con la seconda parte della conferenza e della tavola rotonda.

Domenica 1° giugno alle 16 la messa e il coro La Baita. Presso la rsa è allestita la mostra fotografica “Scatti di vita” con foto degli ospiti scelte dagli stessi o dai parenti.