Aggiornamento maltempo: a San Germano otto famiglie evacuate, a Pramollo 157 persone isolate

I comuni di San Germano e Pramollo sono stati probabilmente, per motivi diversi, tra quelli maggiormente colpiti dalle forti piogge dei giorni passati. Ecco un aggiornamento della situazione, che compisce in particolare otto famiglie evacuate a San Germano Chisone (foto in alto, mentre nella galleria sotto la news si vedono i teli che coprono ora il cortile franato) e 157 persone isolate a Pramollo su 15 borgate rimaste a monte della frana sulla strada provinciale (foto proseguendo nella gallery).

SAN GERMANO CHISONE: OTTO FAMIGLIE EVACUATE

A San Germano il principale danno ha coinvolto le fondamenta di un condominio in via Vittorio Veneto, all’altezza del ponte che va verso i campi sportivi. Il condominio in questione sorge proprio accanto al Risagliardo e già a fine anni ‘70 il cortile dell’edificio era stato praticamente portato via. In questo caso il problema è analogo con l’acqua che portando via della terra ha reso poco sicura la struttura e messo in pericolo le famiglie che abitano all’interno. «Abbiamo evacuato 8 famiglie dall’edificio e aspettiamo di vedere cosa diranno i tecnici della regione - ha spiegato il sindaco Flavio Reynaud.- Se ci daranno il via libera l’intenzione è quella di fare dei micropali per stabilizzare e mettere in sicurezza le fondamenta, in modo da far rientrare le famiglie evacuate e consolidare il tutto in vista dei lavori di rifacimento del muraglione sul Risagliardo».

Per quanto questo sia il maggiore danno all’interno del comune non è l'unico e numerose altre frane hanno coinvolto strade e borgate. «Una frana ha portato praticamente una valanga di terra, alberi e detriti in borgata Sagna - ha spiegato ancora Reynaud - mentre in borgata Burno una frana è arrivata molto vicina alle case. Borgata Briere e borgata Roncaglia sono state coinvolte a causa del cedimento della strada in alcuni punti mentre vicino ai campi sportivi c’è stata un’altra frana». Numerosi danni dunque con un costo totale che dovrebbe superare il milione di euro. A questo si aggiunge la necessità di permettere al più presto alle famiglie che abitano il condominio di fare rientro a casa.

PRAMOLLO: 157 PERSONE ISOLATE

Per quanto riguarda il comune di Pramollo invece il grosso problema riguarda il cedimento della strada all’altezza della borgata Tornini inferiori, già luogo di una frana che nel 1960 costò la vita a 9 persone. Il cedimento rende impossibile il passaggio delle macchine e la gravità del danno è data soprattutto dal fatto che si tratta dell’unica strada che porta a valle. Al momento sono infatti ben 15 le borgate isolate per un totale di 157 persone. L’amministrazione pramollina, dopo essersi riunita tempestivamente in consiglio straordinario giovedì pomeriggio, ha subito istituito un servizio di trasporto tramite navetta per consentire alle persone di poter raggiungere valle o, viceversa, le borgate. In pratica dalle 8,00 alle 20,00 ogni mezz’ora le vetture partono da Rue e da Ruata e raggiungono l’altezza del cedimento. Strade alternative secondarie, ad esempio verso la val Germanasca, sono state valutate ma non erano praticabili. Non è ancora chiaro quali saranno i tempi necessari per rendere percorribile la strada e il comune sta cercando soluzioni per i diversi disagi che si sono creati.