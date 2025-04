Forte maltempo, Pinerolese in allerta gialla

La settimana di avvicinamento a Pasqua e lunedì di Pasquetta non promette nulla di buono.

In particolare da oggi, quando correnti d'aria provenienti dai quadranti meridionali (scirocco) incontreranno un flusso freddo da nord: il fronte nuvoloso che andrà a crearsi si ammasserà da sud contro il blocco costituito dalle Alpi, carico di umidità. La classica situazione da allerta meteo per il Piemonte che infatti è stata già emessa dalla centrale dell'Arpa.

La caduta della piogge accompagnata da nevicate (in un primo tempo a una quota superiore ai 2.000 metri) potrebbe risparmiare nella sua massima intensità il Pinerolese e le sue Valli (interessati comunque da allerta gialla emessa dall'Arpa) per concentrarsi sull'alto Piemonte (Val Sesia e Valli di Lanzo) e la Valle d'Aosta, dove è stata annunciata l'allerta arancione per precipitazioni attese anche fino a 300 ml di pioggia. Giovedì in particolare il vortice depressionario posizionato tra Corsica e Liguria porterà fortissime piogge anche sul basso Piemonte e Liguria.

Al momento nel Pinerolese non sono segnalati episodi importanti cone allagamenti e smottamenti.

Allerta anche per quanto riguarda le valanghe: soprattutto in Valle d'Aosta, ma anche sulle montagne delle nostre valli, più alte ed esposte ai venti, dove potrebbero verificarsi importanti accumuli di neve superiori al metro di altezza.

A parte il pericolo valanghe, il calo della quota neve rappresenta una buona notizia, poiché se continuasse a piovere sopra i 2.000 metri gli effetti sulla tenuta dei corsi d'acqua a valle sarebbero decisamente più importanti.

Dopo una pausa parziale nelle giornate di venerdì e sabato, la circolazione depressionaria continuerà ad inviare impulsi perturbati anche nei giorni di Pasqua e Pasquetta, ma con precipitazioni a carattere irregolare alternate a schiarite.

La lunga fase perturbata è destinata a prolungarsi per gran parte della prossima settimana seppure con temperature nuovamente in aumento.