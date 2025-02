Calcio: Pinerolo vince lo scontro con Cuneo, bene Cavour e Moretta

Scontro di alta classifica a Pinerolo, con i biancoblu che si impongono con la rete di De Riggi nel primo tempo e staccano i biancorossi nella graduatoria di Eccellenza (foto Costantino).

In serie D battuta d’arresto per il Chisola a Gozzano: un gol di Lischetti a metà primo tempo condanna il Chisola nello scontro diretto in chiave play-off. Play-off che ora distano 5 lunghezze per i ragazzi di Ascoli, mentre il Saluzzo fa 2-2 in Liguria.

In Promozione: Cavour - Atletico Racconigi 2-1 bella prova dei padroni di casa che meritano la vittoria e lasciano l'ultimo posto in classifica. Giallorossi avanti con il colpo di testa di Capalbo al 47'. Pari ospite, ancora di testa, firmato da Abas al 72'. Terza inzuccata vincente quella di Gaboardi a 4' dal termine.

Moretta-Pinerolese 3-1. 36' rig.Osella, 67' Varvelli ( M), 90'+1' Bert (P), 90'+5' Blencio (M). Il Moretta stava rischiando di buttare via un 2-0 per una disattenzione difensiva al 1' di recupero. Ci pensa Blencio a congelare il risultato.

Scarnafigi - Villafranca 1 - 0 61' rig. Isoardi. Villafranca non esce dalla crisi di risultati. Sconfitta cocente che vede i giallorossi in piena zona play-out.

In Prima categoria Orbassano-Pianezza 0-2. Prima sconfitta in campionato per la capolista, che mantiene comunque un divario ormai incolmabile per le inseguitrici.

Nel girone E Cumiana-Bricherasio 1-0, gol di Andrea Ruffinatto. Candiolo-Garino 3-2. Nel testacoda del girone i candiolesi a sorpresa battono la capolista. Reti di Usai, Condò e Barbatano per i locali, Bosio e Monagheddu per gli ospiti.