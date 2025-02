17 febbraio, i falò della libertà illuminano le Valli Valdesi

I falò della libertà torneranno a illuminare le valli valdesi la sera di domenica 16: a Torre Pellice, nel prato della Casa Unionista e in frazione Coppieri, nel grande spiazzo in località Stallé, appena a monte di Luserna S.G., a Bobbio Pellice vicino al monumento di Sibaud, in borgata Rocco a Prarostino e alla Lombarda di San Secondo all'imbrunire grandi fuochi ricorderanno quel 17 febbraio di 177 anni fa, quando il re Carlo Alberto di Savoia concesse a questa confessione cristiana libertà di culto, sancendo così una vittoria non soltanto per i valdesi, ma per tutta la società civile.

A Torre Pellice, sabato 15 alle ore 16, alla Galleria Scroppo (via D’Azeglio 10) la Fondazione Centro Culturale Valdese e il Comune organizzano il convegno "Gemellaggio per l'Europa". L’incontro intende celebrare l'eredità del Manifesto di Ventotene, una delle pietre miliari nella costruzione dell’idea di un'Europa unita e rafforzare i legami tra le città europee che condividono gli ideali di libertà, democrazia e solidarietà. Domenica 16 alle 9,15 culto al tempio dei Coppieri e, alle 10,15, culto al tempio del centro. Il tempio torrese rimarrà aperto nel pomeriggio di domenica dalle 15 alle 19,30. Ancora domenica fiaccolata con Partenza dalla Cappella degli Appiotti (via Angrogna), alle ore 19, con passaggio per le vie del paese e arrivo ai Coppieri dove verrà acceso il falò. Lunedì 17 alle 10,15, al tempio del centro, culto unificato.

Passando alla chiesa di Luserna San Giovanni, alle 18,30 di domenica 16, ritrovo nel piazzale antistante l’Asilo Valdese e partenza della fiaccolata alle 19: si raggiungerà la località Stallè dove, assieme alla comunità di Angrogna, verrà acceso il grande falò. Lunedì 17 alle ore 10, culto al tempio dei Bellonatti presieduto dalla pastore Claudio Pasquet, con la partecipazione della corale (la colletta sarà devoluta alle Chiese valdesi del Rio de la Plata).

A Villar Pellice domenica 16 ritrovo alle 19,30 alla Sala polivalente, cui seguirà la fiaccolata lungo il paese; alle 20 accensione del falò al ponte delle rovine. Lunedì 17 alle ore 10 culto nel tempio con il pastore Francesco Sciotto. Partecipano la Corale e la Scuola domenicale.

Fiaccolata e falò anche a Bobbio Pellice domenica sera con ritrovo alle 19,15 davanti al municipio. Ci si sposterà poi a Sibaud per il grande fuoco, le preghiere e i canti. Lunedì 17 alle 10,30 culto con il pastore William Jourdan.

Non solo fiaccolata e falò, ma un vero e proprio momento di incontro, scambio e confronto fra chiese e comunità a Prarostino: sarà infatti ospite la pastora battista Francesca Litigio della Chiesa di Cagliari, e 12 persone della Chiesa valdese di Grottaglie, in Puglia. Il primo momento comunitario sarà domenica 16: alle 19,30, dopo una breve preghiera al Presbiterio, partirà dal tempio di San Bartolomeo la fiaccolata la borgata Roc dove verrà acceso il falò alle 20,30. Lunedì 17, alle 10, il culto con santa cena.

A San Secondo quest'anno sarà la Lombarda (Casa Griglio) ad ospitare le celebrazioni in memoria dell'emissione delle Lettere Patenti di Carlo Alberto. Poiché il pastore Bertin sarà impegnato a Prarostino, a guidare la comunità sarà il professor Lothar Vogel, decano della Facoltà Valdese di Teologia di Roma: il professore accompagnerà la fiaccolata in partenza alle 20 (ritrovo alle 19,30) di domenica 16 dal cortile del tempio di via Repubblica, cui seguiranno falò (alle 20,30); lunedì 17, alle 10, il culto presieduto dal professor Vogel, con santa cena e partecipazione della Corale.