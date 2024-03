Volley A1 femminile, per Pinerolo sconfitta interna per mano di uno spietato Casalmaggiore

Wash4green Pinerolo superata 1-3 dalle lanciatissime ospiti del Casalmaggiore, galvanizzate dall'affermazione ai danni del Milano. Alle pinelle manca la conquista del punto che sarebbe valso il matematico accesso ai playoff. Dato atto a Smarzek (superlativa) e compagne di aver meritato il successo, che almeno nominalmente le tiene ancora in corsa per un piazzamento, le locali pagano caro il rendimento sotto l'attesa nel primo e terzo periodo, conclusi con stesso parziale di 15-25 dalle cremonesi. Un Pala Bus Company come sempre entusiasta rinvia la festa per i playoff all'ultimo turno interno contro Trentino. Prima ci sarà la trasferta sul taraflex del Conegliano, in concomitanza con Casalmaggiore-Vallefoglia. Wash4green ancora sesto stasera a pari punti con le marchigiane e Roma(34 punti per tutte e tre le squadre).

PRIMO SET

L’1-5 costringe Pinerolo ad inseguire e lo scarto sembra consolidarsi (3-11, 5-18) con Casalmaggiore sorretto da Malwina Smarzek e letale negli ace, a fronte di palese difficoltà delle locali nell’organizzare il gioco. Accenni di risveglio sul finire di secondo set grazie alla grinta di Akrari, ma è 15-25 ad opera della schiacciatrice polacca.

SECONDO SET

Primo vantaggio su muro di Polder(2-1) ha il valore dell’inversione di rotta, perchè le cose si mettono nei binari dell’equilibrio. Sale di tono Nemeth e sigla il 13-11 con la Wash4green a far esultare il Pala Bus Company(muro dell’ungherese). Funzionano le cose a muro per le pinelle ed anche per il “graffio” di Sorokaite al servizio, +4 del 18-14 da capitalizzare. Così è: 9 palle set ed è 25-15.

TERZO SET

Normalizzate le cose, un nuovo allungo di 1-5 non disunisce le pinerolesi, con Cambi che ispira Sorokaite. Casalmaggiore costruisce però un vantaggio di 10 lunghezze(10-20) al quale non è facile replicare per gli attacchi assortiti delle ospiti, che volano al secondo set point e lo sfruttano subito, 14-25. Pinerolo denota oggettivi limiti emersi nel primo parziale.

QUARTO SET

L'inizio questa volta è del Pinerolo, anche se le cremonesi confezionano un contro parziale che le porta al 12-17, costringendo Marchiaro a chiamare time-out. Le pinelle provano a restare in gara grazie ad Akrari, che imperversa al centro. Eppure Casalmaggiore ritorna avanti 4 punti(18-22). Arriva il match-ball, beffardamente sfruttato.