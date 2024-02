Volley A1 femminile, domenica con Paola Egonu: Pinerolo sfida Milano, grande attesa

In riva al Po arrivano Egonu e compagne. Domenica 25 febbraio, alle 18,30, un Pala Bus Company di Villafranca Piemonte tutto esaurito da giorni(biglietti bruciati in un paio di ore) farà da cornice dell’attesa sfida tra Wash4green Pinerolo e Allianz Vero Volley Milano, gara dell’ottava giornata di ritorno di serie A1 femminile. Diretta volleyballworld.tv e Sky Sport Uno con al commento la coppia Locatelli-Piccinini. Dopo la sconfitta casalinga nell’ultimo turno contro Novara, le meneghine devono difendere il secondo posto proprio dalla Igor di coach Bernardi, anche se sulla loro strada troveranno una motivata compagine pinerolese. Il sesto posto in classifica attualmente occupato dalle “pinelle”, a sei turni da una regular season che si vorrebbe culminata nell’accesso al playoff, è meritato da parte di un gruppo capace al tempo stesso di unire caratura tecnica, determinazione e spirito reattivo di fronte alla sfortuna(infortuni occorsi a D’Odorico, Ungureanu, Bussoli, Camera). Milano è reduce da una finalissima di Coppa Italia persa altie-break contro Conegliano e dalla vittoria nell’andata dei Quarti di Finale di CEV Champions League contro il LKS Lodz. Da rilevare nelle ospiti allenate da Gaspari la presenza di Vittoria Prandi, nei panni di ex. L’organico della Vero Volley? Un autentico “Dream team”, a partire da Egonu(presenza che riempie i palazzettti di tutta Italia) e passando per Orro, Sylla, Cazaute, Castillo.

STATISTICHE

Un po' di statistiche: Pinerolo è al momento al terzo posto nella classifica di squadre per maggior punti segnati (1378) e al quarto per quanto riguarda gli ace realizzati (102), guidate dalla schiacciatrice Sorokaite, autrice di 20 ace. Milano, invece, potrà contare su una Paola Egonu in forma smagliante, reduce dai 14 punti segnati in Champions, e dai 35 messi a terra nella finale di Coppa Italia. L’opposto veneto è prima nella classifica delle “top spikers” con 429 punti segnati, davanti alla russa Akimova con 410. In calendario, nella zona che interessa direttamente la Wash4green, l’impegno esterno a Novara per Vallefoglia, Roma-Casalmaggiore, Busto Arsizio-Firenze.

COSI’ GLI ALLENATORI

Michele Marchiaro, coach della Wash4green Pinerolo: «Si respira già un’atmosfera elettrizzante che sarà una delle condizioni da sfruttare per andare oltre le nostre possibilità. Dopo settimane dove il tema principale è stata il recupero siamo ritornati ad un vero lavoro di allenamento. Nella nostra situazione questo è il più bel segnale di attaccamento alla squadra che potessi ricevere. È importante tenere alta la tensione da qua fino a fine campionato, sfruttarla, trasformarla in energia positiva e in voglia di regalare gioie e felicità, una partita alla volta e senza fughe in avanti».

Marco Gaspari (Coach Allianz Vero Volley Milano) prevede: “Una partita delicata. Pinerolo è stata sfortunata quest’anno soprattutto nel reparto schiacciatori, ma in casa hanno sempre dimostrato di avere qualcosa in più. Non ultima la vittoria conseguita contro Chieri. Abbiamo grandi rispetto per le piemontesi per la crescita dimostrata in questi anni. Dobbiamo resettare le fatiche di una settimana complicata da ogni punto di vista, e ripartite in campionato per blindare il secondo posto”.