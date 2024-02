Volley A1 femminile, domenica da derby: Pinerolo - Chieri, tutto esaurito a Villafranca

Domenica, alle 17, la sesta giornata di ritorno della regular season corrisponde ad un attesissimo derby tra Wash4Green Pinerolo e Reale Mutua Fenera Chieri ’76. Le biancoblù ritornano al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte, che da giorni è sold-out, dopo l’impresa di Busto Arsizio, vittoria al tie-break partendo dal 2-0 per le farfalle. Quel risultato positivo ha avuto però un contraltare: alla e-work Arena si è seriamente infortunata al ginocchio Adelina Ungureanu, giocatrice di grande importanza per la compagine allenata da Marchiaro. Ennesima assenza dopo quelle di D’Odorico e Bussoli. In riva al Po, sfida tra la quinta in classifica(le collinari) e la sesta(le pinerolesi)si preannuncia un Chieri in grande forma, che dopo aver conquistato l’accesso alla final four di Coppa Italia si è ripetuto nella prima gara dei quarti di Cev Cup superando 3-2 il Volero Le Cannet. Coach Marchiaro incoraggia il gruppo, fattore determinante a Busto: “Per ovvi motivi abbiamo affrontato una settimana difficile in cui la squadra ha fatto un grosso lavoro per allontanare ogni distrazione negativa. La cosa più importante è continuare a lavorare in allenamento sui dettagli tecnici da migliorare. Sulla trama tattica della partita proveremo a sovvertire le leggi della logica”. Dal versante chierese parla il libero Morello: «Pinerolo arriva da una situazione un po’ sfortunata a causa degli infortuni, ma è una squadra che gioca sempre bene e si contraddistingue per il carattere, un po’ com’è Chieri, quindi sarà sicuramente un bel derby, ancora più bello per il fatto di giocare in un palazzetto sold out. Dobbiamo pensare a noi stessi e al nostro gioco, entrando in campo concentrate fin da subito». Per la Wash4green, spazio sul taraflex anche a Mason e Cosi, in bella evidenza domenica scorsa. Turno che prevede Trasportipesanti Casalmaggiore-Il Bisonte Firenze, Megabox Ond. Savio Vallefoglia-Uyba Volley Busto Arsizio. Volley Bergamo 1991-Aeroitalia Smi Roma , Igor Gorgonzola Novara-Honda Olivero S. Bernardo Cuneo, Savino Del Bene Scandicci-Itas Trentino. Pinerolo (26 punti)si sofferma sul proprio compito, anche se è inevitabile a questo punto posare l’attenzione sui risultati delle concorrenti ad un piazzamento tra le prime 8(Firenze e Vallefoglia a quota 24, Roma a 22).