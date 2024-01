Sicurezza in montagna: domenica 21 a Pian Munè (Paesana) un evento di Soccorso Alpino e CAI

Quest’anno sarà Pian Muné, località montana di Paesana, in Valle Po, a ospitare ”Sicuri con la neve”, il grande evento di sicurezza in montagna del Soccorso Alpino e del Cai. L’evento si svolge in contemporanea in tutta Italia. In Piemonte, oltre a Pian Muné, sono state scelti l’Alpe Devero (VB) e Lurisia Monte Pigna (CN).

«L'attenzione principale - spiega il Soccorso Alpino - verrà rivolta al tema delle valanghe che, soprattutto durante gli inverni poco nevosi, rappresenta il pericolo principale per chi si avventura in montagna praticando escursionismo con le ciaspole, scialpinismo e cascate di ghiaccio».

A Pian Munè, a partire dalle 9, saranno presenti i nivologi di Arpa Piemonte che forniranno un approfondimento sulla lettura del bollettino valanghe e cenni di nivologia per la valutazione dei manti nevosi. I tecnici del Soccorso Alpino allestiranno i campi dove i partecipanti potranno esercitarsi nella ricerca dei travolti in valanga con l'utilizzo di pala, sonda e Artva. Questi strumenti, oltre a essere obbligatori per legge quando ci si avventura su neve fuoripista, rappresentano l'unica risorsa che permette di individuare una persona sepolta dalla neve. La capacità di utilizzarli in autosoccorso è fondamentale per intervenire entro 15/18 minuti dal travolgimento, quando le possibilità di ritrovare un compagno di gita ancora in vita sono maggiori.