Distretti del Commercio: nel Pinerolese oltre un milione di euro

Grazie ai distretti del Commercio, nel Pinerolese arriva una pioggia da 1,04 milioni di euro. Lo ha comunicato l'assessorato regionale al Commercio, che nei giorni scorsi ha approvato la graduatoria di un bando per innovare e valorizzare le risorse del settore. I Distretti erano nati nell'autunno 2021: organizzazioni locali, dotate di una direzione politica e di un direttore, con lo scopo generico di «sostenere e rilanciare il commercio». Soprattutto con i fondi della Regione, che in quest’ultima tornata aveva stanziato 8,7 milioni di euro. I destinatari, nel Pinerolese sono i Distretti di Pinerolo (262 mila euro), Via delle 5 Terre (Cavour, Barge, Bagnolo, Vigone e Villafranca, 286 mila euro), Orbassano (282 mila euro) e Saluzzo e valli Po e Varaita (210 mila euro).

In tutti i Distretti una parte dei fondi viene destinata direttamente ai commercianti sotto forma di contributo a fondo perduto. L’incentivo sarà formulato tramite un bando pubblico gestito da ogni Distretto a cui potranno partecipare gli operatori e richiedere così un finanziamento per il miglioramento estetico delle attività commerciali, l'acquisto di macchinari e apparecchiature (solo per l'apertura di nuove attività o nuove unità locali), e implementare i servizi. In questo caso ai commercianti verrà richiesta una compartecipazione del 20 percento.

Il resto del contributo serve invece e finanziare gli investimenti progettati da ogni Distretto.

A Pinerolo il tesoretto ottenuto verrà in parte investito nel progetto di riqualificazione dei "Portici Blu" su via Buniva, situati nel quadrilatero dei Portici Nuovi, con «l’obiettivo - spiegano dal Comune - di migliorare l'accessibilità e l'attrattività dell'area, anche sfruttando lo spazio come location per eventi artistico-culturali. Il progetto non solo prevede interventi di manutenzione della struttura porticata esistente, ma si propone di realizzare una vera e propria riqualificazione». L'investimento complessivo è di 186.400 euro e sarà finanziato per l'80 per cento con fondi della Regione, pari a 149.120 euro, mentre il restante è cofinanziato con risorse proprie comunali, pari a 37.280 euro. Per quanto riguarda il finanziamento diretto a sostegno dei commercianti, il contributo regionale ammonta a 104 mila euro, con una quota di 26mila euro a carico del Distretto.

A Orbassano la somma destinata agli investimenti verrà impiegata per acquistare elementi di arredo urbano e per attività di marketing a sostegno del commercio.

Il progetto messo in campo dal Distretto “Via delle 5 Terre da scoprire", con capofila Cavour, ha una valenza complessiva di circa 360mila euro, finanziati dalla Regione all’80 percento, e anche in questo caso l’obiettivo principale è dare supporto economico alle attività commerciali attraverso la realizzazione di un bando. La parte di investimenti servirà invece a finanziare corsi di formazione in collaborazione con Confcommercio, la realizzazione di un’app del Distretto, la realizzazione di video e foto per promozione e marketing, e l’incarico al nuovo manager di Distretto, vicepresidente del Consorzio Pinerolese Energia, Alessandro Gallina.

Nel distretto che comprende Saluzzo e le valli Po, Bronda e Varaita, oltre al bando rivolto ai commercianti verrà messo in atto un progetto di riqualificazione urbana nel Comune di Pagno (Valle Bronda). Una piccola parte della somma stanziata finanzierà poi formazione e animazione. Nel primo caso si potrà trattare di formazione alla digitalizzazione. Nel secondo caso il Distretto prosegue un’azione, iniziata da Terres Monviso, di racconto e promozione del territorio e delle sue attività.

Nella foto: il render del progetto di Pinerolo per la riqualificazione dei "Portici Blu" su via Buniva