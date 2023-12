In arrivo 10 milioni per l'innevamento ai Comuni olimpici

Manca la neve, ma in compenso sulle stazioni sciistiche "olimpiche" arriva una pioggia di euro a sostegno dell'innevamento programmato.

La Regione Piemonte con delibera approvata lo scorso 6 dicembre ha stanziato 10 milioni e 800mila euro a sostegno dell'innevamento programmato sugli impianti realizzati per Torino 2006, di sua proprietà. Del totale il 75% è destinato ai Comuni insistenti sul Comprensorio della "Via Lattea" così suddivisi: Sestriere 3.240.000; Sauze d'Oulx 2.154.600; Cesana 2.705.400. Il 25% invece è andato al Comprensorio di Bardonecchia per un importo 2.700.000. La cifra è stata destinata a copertura delle stagioni sciistiche 2023/24; 2024/25 e 2025/2026. Una prima tranche pari al 38% dell'intero importo dovrebbe essere liquidato entro il 15 novembre dell'anno sciistico di riferimento. Si sa che l'Unione montana Comuni olimpici chiedeva da tempo il pagamento degli arretrati.