Volley A1 femminile, Pinerolo anticipa l'ultima d'andata a casa dell'Itas Trentino di Zago e Parlangeli

Wash4green Pinerolo in campo questa sera, venerdì 22, alle 20, in casa dell'Itas Trentino, in quella che è l'ultima giornata d'andata della Regular Season della Serie A1 Tigotà. Anticipo, dunque, per le ragazze di Marchiaro, opposte all'ultima in classifica e reduci dall'ottima prestazione casalinga contro la capolista Conegliano, finita solo al tie break in favore delle venete. A Trento, va detto e sottolineato, le "pinelle" troveranno di fronte un'avversaria per nulla rassegnata dall'attuale posizione in graduatoria. Pinerolo ritrova il proprio passato, l'ex capitana Valentina Zago, con tutto il carico di gratitudine che le va attribuito, così come Francesca Parlangeli, quest'ultima cresciuta nelle giovanili dell'Unionvolley. Per la Wash4green Pinerolo le ex di turno saranno Francesca Cosi e Ilenia Moro, oltre a Sofia D'odorico assente per infortunio. Come di consueto, coach Michele Marchiaro analizza il match odierno: "Noi giocheremo per dare il nostro massimo, contro una squadra affamata che come noi difende bene. Per il momento abbiamo mantenuto un buono equilibrio fra fase offensiva e difensiva e per questo la classifica ci ha premiato. Lavoriamo per fortificare questo equilibrio tenendo alta la tensione e il ritmo di lavoro”. Ormai con l'approssimarsi del derby di Cuneo, il 26 dicembre, quando già si annuncia un esodo di sostenitori pinerolesi al Palazzetto di San Rocco, in Trentino vanno evitate distrazioni.