La Fiera dell'Immacolata di domani, apre gli eventi natalizi a Villafranca

Si terrà domani, domenica 3 dicembre, la tradizionale Fiera dell’Immacolata di Villafranca. Dalle 9 alle 18 esposizione commerciale nel centro storico, Mercatino dell’Usato in piazza S. Stefano e Mercatino delle Creatività sotto l’Ala comunale. La manifestazione sarà animata lungo le vie dalla corale “Costanzo Festa”, coro “I Sociu ‘d la bira” e gruppo di musicisti “Futhark M.W.M. Firm”.

Davanti l’ex Monastero la Pro Loco offre cioccolata calda ai bambini e la possibilità, per i più piccoli, di fare la foto con Babbo Natale. Per i più grandi sarà distribuito “Il Bombardino”, tipica bevanda trentina. Nell’ambito della rassegna “Villafranca, paese dei presepi” nel Monastero, alle ore 9, saranno inaugurate le mostre “Mondo Presepe” di Renato Becchero, “Presepi in miniatura.... e non solo” di Lorenzo Doleatto e “Abram generò Jesus” di Stefano Perlo. L’Asilo Nido del Peso sarà presente in fiera per la vendita di lavoretti preparati dai piccoli il cui ricavato sarà utilizzato per l’acquisto di materiale didattico e rinnovare i giochi. L’AVIS comunale, in collaborazione con Telethon, provvederà alla vendita di cioccolatini per la raccolta fondi a favore delle cure per le malattie genetiche rare. Nell’occasione gli Amici del Po lanciano il tesseramento 2024 offrendo vin brulè e panettone Bonifanti e sul fiume Po è in allestimento il Presepe galleggiante. Sul piazzale del Pala Bus Company è aperta la mini pista di pattinaggio.

In foto, la fiera edizione 2022.