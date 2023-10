Orbassano: all'ospedale san Luigi doppio espianto di fegati in contemporanea

Presso l’ospedale san Luigi di Orbassano nei giorni scorsi c'è stato il prelievo di organi da due pazienti che, in contemporanea, hanno presentato i criteri della morte encefalica. L’equipe chirurgica è intervenuta in sala operatoria alle 2 del mattino per il primo prelievo ed alle 6 per il secondo.

Il doppio espianto, effettuato dall’equipe del Centro trapianti fegato dell’ospedale Molinette in collaborazione con l’equipe di sala operatoria del San Luigi, ha permesso la donazione di due fegati a scopo di trapianto. «Un sentito ringraziamento - dice il commissario Davide Minniti - per lo straordinario risultato dev’essere rivolto ai donatori ed alle loro famiglie, per aver saputo accogliere il valore della donazione, permettendo a chi ha ricevuto di vedere realizzato il proprio bisogno di salute e di tornare a guardare alla vita con uno sguardo diverso.

Presso l’Azienda è possibile registrare la propria volontà sulla donazione di organi e tessuti; sono già 110 i cittadini che hanno scelto di dire sì alla donazione degli organi presso lo sportello del San Luigi di Orbassano, l’unico tra le Aziende Ospedaliere in Piemonte ad essere abilitato ad inserire le dichiarazioni di volontà direttamente nel registro del Ministero della Salute.