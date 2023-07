Bibiana: cade dal ponteggio mentre ripara una copertura

Incidente sul lavoro, pochi minuti fa, nel centro storico di Bibiana. Un operaio intento a riparare la copertura di un'abitazione in Via Vittorio Veneto, è precipitato dal ponteggio, probabilmente mentre scendeva dall'impalcatura. Sul posto il personale medico del 118, Vigili del Fuoco volontari di Luserna San Giovanni ed i Carabinieri della stazione di Bricherasio. L'uomo, cosciente al momento dei soccorsi, è stato trasportato in ospedale.