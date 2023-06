Special Olympics, nel 2025 Sestriere e Pragelato per i Giochi mondiali d'inverno

Il 2025, per Torino e le valli olimpiche, non sarà solo l’anno delle Universiadi. In chiusura dei giochi mondiali estivi 2023 a Berlino, è avvenuto il passaggio di testimone tra la capitale tedesca ed il capoluogo subalpino, con la bandiera di Special Olympics nelle mani del Sindaco Stefano Lo Russo, alla presenza del Ministro per lo Sport Andrea Abodi. Si tratterà di un appuntamento animato da duemila atleti con disabilità intellettive, provenienti da oltre cento nazioni, impegnati in otto discipline sportive. Special Olympics invernali, dll’8 al 16 marzo del 2025, coinvolgerà Torino, Bardonecchia, Sestriere e Pragelato. «Negli impianti sportivi di Torino e sulle montagne olimpiche della Città metropolitana si sfideranno atlete e atleti con e senza disabilità intellettive, in formazioni miste, offrendo un formidabile esempio di inclusione e di spirito sportivo a beneficio dei più giovani e dell’intera comunità”. Soddisfazione condivisa dal primo cittadino pragelatese, Giorgio Merlo: «un momento straordinariamente importante per i nostri territori per la grande valenza culturale e sociale. Pragelato, con le altre città che ospiteranno questi giochi, si attrezzerà come sempre al meglio per questo grande evento e per l’importanza che riscuote nel mondo».