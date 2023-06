Pinerolo: inaugurata la mostra di Potapenko in memoria di Ezio Giaj

L'atrio interno di Palazzo Vitto era pieno questo pomeriggio per l'inaugurazione della nuova mostra temporanea su Serghej Potapenko, artista russo ucraino legato al Piemonte e a Pinerolo.

Non é stata un'inaugurazione qualunque: affianco all'ingresso della Pinacoteca un pannello riportava una scritta densa di significato: «Ciao Ezio», sopra il grande volto sorridente di Ezio Giaj, presidente del Consorzio Vittone recentemente scomparso per un malore improvviso. La mostra di Potapenko é stata dedicata a lui, con grande commozione e partecipazione dei tanti che l'hanno conosciuto e accompagnato lungo la sua strada. Eterno entusiasta, instancabile, enciclopedico, disponibile, figura di riferimento per la cultura pinerolese e non solo. Cosí Ezio Giaj é stati ricordato dall'assessore alla Cultura Franco Milanesi, il presidente ad interim del Consorzio Vittone Piero Riccardi, il critico d'Arte Francesco Poli e Laura Bertolino neo presidente della Fondazione Poet che finanziato il progetto.

Non solo, l'inaugurazione della mostra arriva in un momento molto complesso per i musei cittadini, da quasi una settimana senza gestore dopo il fallimento e il ritiro della società romana Munus. Per questo la mostra su Potapenko (che sarà allestita fino al 12 novembre) verrà resa completamente gratuita al pubblico e a ingresso libero.

Orari di apertura: domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 20.

Foto Dario Costantino