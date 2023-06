Pinerolo, "Un campione per amico": il martedì mattina con Panatta, Castrogiovanni, Graziani e Lucchetta

E'la più importante e longeva manifestazione italiana a carattere sportivo-educativo, promossa da quattro miti dello sport italiano come Adriano Panatta, Andrea Lucchetta, Ciccio Graziani e Martín Leandro Castrogiovanni: appuntamento con Banca Generali "Un Campione per Amico", martedì 6 giugno a Pinerolo. Piazza Vittorio Veneto, grazie all’aiuto e al sostegno delle autorità locali, è pronta a trasformarsi in una palestra a cielo aperto, dove i quattro importanti testimonial insegneranno ai bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado, non solo i segreti per diventare dei veri campioni, ma soprattutto cosa vuol dire vivere lo sport attraverso l’integrazione, il rispetto delle diversità, la determinazione e la passione nell’inseguire i propri sogni. Dalle ore 9.30, ecco l'incontro con gli studenti accompagnati dai loro insegnanti. “Il successo di Banca Generali Un Campione per Amico – spiega Adriano Panatta – è nei numeri: 22 anni, 12 con Banca Generali, oltre 10 mila bambini coinvolti ogni anno, toccando 10 tra le più belle e suggestive piazze della nostra penisola. A Pinerolo trasmetteremo ai tanti bambini che incontreremo sensazioni uniche, facendoli giocare e divertire. Lo sport è il giusto traino per trasmettere ai ragazzi i valori essenziali che coniugano la competizione sportiva a quella della vita, dove i risultati arrivano sempre per chi sa aspettare, per chi ha tenacia, per chi rispetta il lavoro proprio e degli altri».