Nome: il coro giovanile di Feniarco, presidente il nonese Galvani, al Quirinale

Per il coro giovanile italiano di Feniarco, Federazione Nazionale Italiana Associazione Corali Regionali il cui presidente è il nonese Ettore Galvani, questo 77° Anniversario della Repubblica Italiana sarà da ricordare: per la prima volta, infatti, si esibirà nei Giardini del Quirinale, davanti al Presidente Sergio Mattarella, assieme alla Banda Musicale Giovanile del Piemonte di Anbima, acronimo che sta per Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome, ed alla Banda Interforze.

Il coro giovanile italiano di Feniarco sarà diretto dal maestro Marco Berrini. Il presidente Feniarco ed Associazione Cori Piemontesi, Ettore Galvani, evidenzia: «Nel nuovo organico della compagine nazionale sono sei i giovani coristi che rappresentano la Regione Piemonte. Il forte contributo artistico testimonia il radicamento della cultura corale in regione e la qualità delle sue espressioni anche in ambito giovanile. Per Feniarco, prossima al suo quarantesimo anno di attività, l'invito rappresenta un motivo di grande orgoglio ed un riconoscimento dell'impegno profuso negli ultimi vent'anni per fare del Coro Giovanile Italiano una fucina di futuri professionisti della coralità e della musica vocale, ma anche dell'articolato lavoro per la promozione e la crescita del settore corale a tutti i livelli, missione portata avanti dal 1984».