Il mondo della montagna piange Ugo Griva

E' mancato nella notte, a 74 anni, Ugo Griva, noto nel pinerolese per la sua attività nel Cai di Pinerolo di cui è stato presidente per dieci anni fino al 2004 e consigliere centrale. Griva si era dedicato anche all'amministrazione pubblica, prima nel Comune di San Pietro dove ricoprì la carica di vice sindaco e poi nel consiglio comunale di Fenestrelle. Griva ha collaborato a lungo con il presidente del Cai, Alessandro Lazzari per la realizzazione del progetto Casa Canada: «Fu una collaborazione fruttuosa- ricorda Lazzari-aveva un carattere ruvido, ma generoso, la sua dedizione al Cai è stata preziosa, sono veramente addolorato per questa perdita».

Nella foto Ugo Griva nel 2011 mentre dà gli ultimi ritocchi al rifugio Casa Canada prima della sua inaugurazione.