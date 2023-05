Volley, l'orbassanese Francesca Parlangeli conquista la serie A1 con la Itas Trentino

Serata di festa per la pallavolista orbassanese Francesca Parlangeli, che con la sua Itas Trentino raggiunge la serie A1. Di fronte ai genitori(papà Antonio è faticosissimo biancoblu e anima dei Pinerolo Boys), il 33enne libero che iniziò militando nel Villar Perosa ritrova la massima serie grazie al successo trentino anche in gara 2. Finisce 3-1 per le ospiti in quel di Montichiari ai danni della Millenium Valsabbina. Nei panni di ex, Parlangeli fa suo un trofeo come avvenuto lo scorso anno in Francia.