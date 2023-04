Il Piemonte attende il Giro d'Italia, le tappe, gli sponsor

Manca poco all'inizio del Giro d’Italia 2023,che prenderà il via il 6 maggio prossimo. Il percorso prevede tre tappe in Piemonte. Mercoledì 17 maggio la 11ª tappa andrà da Camaiore a Tortona passando per la Liguria. Il giorno seguente si va da Bra a Rivoli sfiorando il Pinerolese con la salita al Colle Braida sopra Giaveno evicino alla Sacra di San Michele per poi percorrere 20 km ondulati fino a Rivoli. Infine venerdì 19 il primo tappone alpino con la scalata al colle del Gran San Bernardo a 2469 metri Cima Coppi. Il Piemonte sarà rappresentato da tre sponsor del settore alimentare: il Salumificio Raspini di Scalenghe, l'acqua minerale Lauretana e la Novi con il suo cioccolato, marchi che sono stati protagonisti a Pollenzo (Bra) presso la nota Università delle Scienze Gastronomiche di una giornata dedicata al connubio tra sport e cibo di qualità. In questo contesto la Raspini spa ha confermato la partnership con Rcs e il Giro fino al 2024, anche per quanto riguarda il Giro -E, la manifestazione che negli stessi giorni del giro ufficiale si correrà con le E-Bike, a cui parteciperà una squadra brandizzata da salumificio di Scalenghe.