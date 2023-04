Volley, Playoff Challenge: nulla da fare per Wash4green Pinerolo in casa del Vallefoglia

Finisce con una vittoria delle padrone di casa della Megabox Vallefoglia la trasferta del Pinerolo ad Urbino. Nell'andata della qualificazione Playoff Challenge Cup, biancoblu fermate competitive nel primo periodo, come attesta il 27-25 delle marchigiane, per poi pareggiare il computo dei set, 23-25 segno di bella capacità di gestire le situazioni punto a punto. Terzo parziale che invece parla decisamente in favore del Vallefoglia(25-12), aggiudicatosi quindi anche il quarto set, 25-21. Il primo atto della sfida tra nona e dodicesima classificata premia quindi le biancoverdi, attese ora a Villafranca Piemonte mercoledì sera. Le beniamine del Pala Bus Company proveranno a sfatare il tabù urbinate per approdare alla bella, coltivando speranze di qualificazione europea, pur consapevoli che la lotta salvezza condotta in porto ha drenato risorse fisiche e mentali. E'stata una serata in cui il muro (14-5) ha sicuramente rappresentato un fattore di differenza per le locali, non così gli ace(4-5), mentre gli errori in attacco si sono equilvasi. E'stata Andrie Drews a sospingere Vallefoglia, 22 punti al pari della capitana pinerolese Valentina Zago.