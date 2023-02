Vinovo: in Argentina Fiesta Nacional de la Famila Piemonteisa

Il gruppo di vinovesi guidato dal presidente del consiglio comunale Giuseppe Alessiato, e coordinato da Francesco Clerico storico trait d' union tra il Piemonte e il Sud America, ha partecipato alla Fiesta Nacional de la Famila Piemonteisa e al momento ufficiale a conferma del gemellaggio fra i due comuni, per gli argentini " Hermaniento". A Luque donato un quadro dell'artista Giorgio " Poli" Sardo, la cittadina Argentina ha posto una nuova targa in occasione del diciottesimo anno di relazioni fra i due comuni. Un momento di incontro fra paesi e cittadini che condividono storie di emigrazione ed immigrazioni, storie di piemontesi che riannodano i fili con le terre natie. La conferma della festa a tema Piemonte organizzata a Luque ogni anno dai discendenti di chi aveva cercato una svolta per la propria vita, conferma la loro voglia di non perdere le radici e che ogni azione contribuisce a riavvicinare i popoli.