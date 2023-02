Sci di fondo, domenica 19 Pragelato attende il campionato regionale tecnica classica

Il fascino della tecnica classica ed una pista olimpica perfettamente preparata, che non ha bisogno di presentazioni. E'il binomio del Campionato Regionale di sci di fondo TC, in programma domenica 19 febbraio. Il Trofeo Comune di Pragelato si articola in un serrato avvicendarsi di partenze di concorrenti maschili e femminile, suddivisi per le varie categoria di appartenenza. Primo atleta via alle 10 esatte, quindi start ogni 30" ed intervallo di 5 minute tra le categorie. In lizza, con le dovute sfumature legate all'età(per i più piccoli si tratta di un momento ludico e aggregativo), sodalizi di tutto il Piemonte, per questa manifestazione curata da Sci Nordico Pragelato e degna anteprima della attesa tre giorni di Coppa Italia(da venerdì 24 a domenica 26). Sulla distanza di 10 km, due giri da 5, giovani, senior e master. Sono 7,5 i km degli allievi. Assegnazione titoli anche tra Superbaby, Baby, Cuccioli e Ragazzi. Nel pomeriggio di domenica 19 la staffetta di carnevale in maschera aperta a tutti, bambini e genitori.