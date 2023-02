Volley A1 femminile, Wash4green Pinerolo nelle Marche: tappa a Vallefoglia

Si riparte, ecco i dieci turni restanti di stagione regolare ai quali Pinerolo chiede il pass salvezza. Dopo l’assegnazione della Coppa Italia, il campionato di A1 femminile celebra la sua quarta giornata di ritorno. Le biancoblu della Wash4green, domenica alle 17, sono in visita nelle Marche al Vallefoglia, sfida che le ragazze di Marchiaro affrontano sperando di mettere a frutto il lavoro delle ultime settimane. Confortanti anche i segnali di vitalità offerti da Zago e compagne nell’ultima apparizione interna contro Firenze, che guarda caso è una diretta concorrente delle urbinati per i play-off. Le fiorentine riceveranno al Pala Wanny il Macerata, pari classifica del Pinerolo, mentre Perugia, sopra di due punti rispetto a pinerolesi e maceratesi, avrà un compito arduo in uno degli anticipi del sabato, in casa del Milano. «Abbiamo chiuso queste due settimane senza gare con un lavoro fisico individualizzato avendo ovviamente esigenze molto differenziate. Collettivamente ci sono alcuni fondamentali su cui dobbiamo migliorare. È un lavoro di medio breve termine, finalizzato soprattutto agli scontri diretti ma che inizieremo a valutare già domenica a Vallefoglia. Sarà una trasferta durissima, è una squadra di base già molto forte ma adesso, con il mercato ha ulteriormente alzato il suo livello. Il nostro obiettivo primario è sempre quello di strappare punti ogni volta che ne avremo la possibilità».