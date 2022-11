BB cream migliore: TOP 5 più vendute per la pelle grassa

La chiave della bellezza a ogni età è una pelle pulita e uniforme. La BB cream è l'intermedio essenziale tra crema idratante e fondotinta. In estate sarà più rilevante un fluido leggero, ovviamente con SPF nella formula, che aiuterà a proteggere la pelle dall'attività solare, e in inverno la formula è più densa, con ingredienti nutrienti come gli oli.

L'abbreviazione BB ha diversi significati, ma di solito viene decifrata come Blemish Balm, un balsamo contro le imperfezioni. La BB cream migliore è in grado di correggere l'incarnato, idrata la pelle il più possibile e la protegge dai pericolosi raggi ultravioletti del sole. La principale differenza tra una BB cream e un fondotinta normale, è che un prodotto contrassegnato con BB ha una consistenza più leggera e senza peso, rientra nella categoria dei prodotti non solo decorativi, ma anche per la cura. Il cosmetico combina un prodotto curativo e un fluido tonificante. Il prodotto per la pelle soggetta a secchezza e desquamazione, prima di tutto, dovrebbe idratare e proteggere dalle influenze negative.

La BB cream per pelle grassa non dovrebbe contenere oli, altrimenti viene garantita una lucentezza untuosa nella problematica zona T. L'opzione migliore è una BB cream opacizzante con la texture più leggera possibile. Il prodotto non è in grado di mascherare le rughe sulla pelle matura. Per un tale tipo di pelle cerca nella composizione componenti antietà: peptidi, acido ialuronico, vitamine. Le BB creme sono adatte a donne che preferiscono una copertura leggera e un tono della pelle naturale. Si applica allo stesso modo del fondotinta, il pigmento viene steso dal centro del viso verso la periferia con le dita, una spugnetta o un pennello. Il cosmetico può sostituire diversi prodotti di bellezza che usi regolarmente.

Insieme agli esperti, abbiamo preparato una valutazione delle BB-cream migliori per il viso del 2022. Abbiamo selezionato tutti i dettagli per soddisfare il tuo interesse.



1. Collistar Magica BB + Detox SPF20

Collistar è un marchio di cosmetici innovativo, italiano ed esclusivo che, grazie alla sua filosofia, ha rapidamente conquistato una posizione di leadership nel mercato internazionale. Il noto marchio ha creato una BB cream migliore in quanto sorprenderà e arricchirà la pelle con una vera magia di freschezza e leggerezza.

Regala alla pelle un effetto 3 in 1, un'idratazione efficace fino a 72 ore, protezione solare grazie al SPF 20, e una copertura leggera grazie alle proprietà della BB Cream. Nasconde le imperfezioni della pelle, protegge dagli effetti ambientali dannosi. La crema è arricchita con estratto di Peonia Italiana, che ha funzioni rigeneranti e detossinanti. La sua formula fornisce una copertura delicata, uniforme e naturale. Perfetta in ogni stagione e per tutti i tipi di pelle, anche le più sensibili. Un prodotto leggero, semplice da usare, molto luminoso e idratante.



2. Peggy Sage Crem BB

La BB Cream del marchio francese ti aiuterà a ottenere l'effetto di una pelle perfetta e bella. È un incrocio tra un prodotto per la cura della pelle e il trucco, uniforma il colorito, rimuove le imperfezioni, ridona luminosità alla pelle. La copertura trasparente dona alla pelle una finitura naturale. Il prodotto rivela la luminosità della pelle e la protegge dai raggi UV, nasconde le discromie e conferisce un aspetto fresco e sano. Il cosmetico è dermatologicamente testato e non provoca reazioni avverse. Si applica facilmente e consente di ottenere un rivestimento senza peso. Tratta la tua pelle in un semplice passaggio con questa BB cream migliore, leggera e ultra idratante.



3. Ziaja BB-Cream SPF 15

La bb cream per pelli grasse e miste, idrata, rigenera e leviga la pelle, grazie ai suoi principi attivi: acido ialuronico, provitamina B5, vitamina E e Caesalpinia Spinosa, una leguminosa arborea che fornisce idratazione immediata. Copre i rossori, lenisce le irritazioni, contiene filtro SPF 15. La vitamina E agisce come un potente antiossidante, proteggendo le membrane cellulari dai danni causati dai radicali liberi. Dal punto di vista della cosmetologia, la pelle problematica è diversa da normale e sana, quindi dobbiamo prestare attenzione quando scegliamo una bb cream. La pelle grassa ricoperta di fondotinta spesso reagisce con più brufoli. Invece la crema BB per le aree problematiche la opacizza, neutralizza l'eccesso di sebo, lenisce l'infiammazione ed può essere considerata la BB cream migliore per un tale tipo di pelle. Il viso levigato e radioso senza imperfezioni può essere un vantaggio grazie alla BB cream che si può acquistare direttamente da casa, grazie al negozio online MAKEUP.



4. Garnier BB Cream

La BB cream del marchio Garnier è un ottimo prodotto per pelli miste. La crema riduce i pori, contribuisce alla normalizzazione del contenuto di grassi, morbidisce perfettamente la pelle senza appesantirla. Il cosmetico risolve 5 compiti: opacizza, elimina le imperfezioni, uniforma il tono, idrata e protegge anche dai raggi ultravioletti SPF20. La sua texture leggera fornisce 24 ore di idratazione intensa. Garnier aiuta a fare un passo verde con il tubo integrato in cartone e la scatola certificata FSC riciclabile al 100%. Uniforma la carnagione, lenisce la pelle e fornisce idratazione per tutto il giorno. Il prodotto può ottenere un voto abbastanza alto in quanto entra nella categoria BB cream migliore adatto a tutti i tipi di pelle, anche sensibili.

5. La ROCHE POSAY BB Cream

La pelle rimane idratata con una finitura morbida al tatto, grazie alla BB cream che ha conquistato il cuore delle donne. Leggera, fresca e intensamente idratante che si fonde facilmente. Le imperfezioni svaniscono immediatamente creando una carnagione sana e luminosa. Aiuta a prevenire l'invecchiamento precoce della pelle e la pigmentazione indotta dai raggi UV. Questa crema contiene anche glicerina, un ingrediente chiave noto per la sua capacità di idratare la pelle e proteggerla dalle fonti ambientali di irritazione. La BB cream migliore è formulata con l'acqua termale di La Roche-Posay. La bellezza della pelle è una vera e propria scienza in costante progresso, grazie ad esperti dermatologi che creano ottimi capolavori per le donne moderne.