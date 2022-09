Cala l'affluenza rispetto al 2018, nel Pinerolese alle 19 ha votato meno del 55%.

Cala sensibilmente l'affluenza alle 19 rispetto ai dati del 2018. In Italia fino ad ora ha votato circa il 51 per cento degli aventi diritto (59,07 nel 2018). In Piemonte si è recato alle urne circa il 54 per cento dell'elettorato (61,78 nel 2018), a Torino il 51 per cento (58,21 nel 2018).

In calo l'affluenza anche in tutto il Pinerolese, in alcuni casi anche 10 punti percentuali rispetto alla medesima ora nel 2018. A Pinerolo alle 19 ha votato il 53,55 per cento (60,44 nel 2018), a Orbassano il 52,85 per cento (63,28 2018), a Giaveno alle 19 ha votato il 53,87 per cento (62,54 nel 2018), e a Nichelino cala l'affluenza raggiungendo il 51,61 per cento (58,81 nel 2018). A Torre Pellice si registra un'affluenza del 53,89 per cento (62,01 nel 2018), a Villar Perosa del 52,96 per cento (64,20 nel 2018) e a Vigone alle 19 aveva votato il 54,84 per cento degli aventi diritto (60,13 nel 2018).

La prossima e ultima registrazione dell'affluenza definitiva si avrà alle 23, dopo la chiusura delle urne. Da lì si procederà allo spoglio che durerà per tutta la notte.

Foto Dario Costantino