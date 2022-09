Volley A1, primo test match per Pinerolo: a Villafranca c'è Cuneo, benvenuta Ungureanu

Il taraflex è posato, il Pala Bus Company di Villafranca Piemonte è pronto per ospitare, a porte chiuse, il test di sabato 17, alle 16, tra Wash4green Pinerolo e Cuneo. Le ragazze di Marchiaro incontrano le pari categoria del Cuneo, da pochi giorni affidate alla guida del coach Emanuele Zanini. In attesa che la commissione di vigilanza conceda l’agibilità per ospitare il pubblico, l’impianto villafranchese presenta un colpo d’occhio accattivante, sia a livello di cromatismi e sia dal punto di vista dell’ampiezza delle tribune, capaci ora di ospitare 1500 spettatori. In casa pinerolese, intanto, è il giorno dell’arrivo della nazionale romena e neoacquisto biancoblu Adelina Ungureanu, reduce dalla qualificazione alla fase finale degli Europei. Per lei, accolta a Caselle dal presidente Prina e dal direttore sportivo Cicchiello, primo contatto con il club ed un sabato da ex, visto che prima di Busto Arsizio aveva iniziato a giocare nel capoluogo della Granda.