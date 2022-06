Barge e Bagnolo, le percentuali del successo elettorale di Beccaria e Baldi

Sono 2002 voti per Ivo Beccaria(Barge Tradizione e Futuro), che ha ottenuto il 59,04 dei consensi. In 1389 per Piera Comba(Barge Bene Comune), 40,96 per cento dei votanti. Netta anche l’affermazione di Roberto Baldi a Bagnolo Piemonte, eletto sindaco per la lista Uniti per Bagnolo con 1420 consensi e 53,95 percentuale. Oreste Laurenti(Progetto e Realtà Bagnolo) ha invece il 46,05 per cento, pari a 121 voti.